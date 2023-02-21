В США рассказали, что даже американские чиновники не были в курсе визита Байдена в Киев
Bloomberg: В Белом доме и Пентагоне не все знали о поездке Байдена в Киев
Многие чиновники в Белом доме и Пентагоне не были осведомлены о поездке президента США Джо Байдена в Киев, окончательное решение по визиту принималось лишь 17 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
На борту самолёта, летевшего из Вашингтона, также находились американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан и два репортёра, которых обязали хранить информацию в тайне, пишет издание. За несколько дней до рейса эти журналисты получили данные о поездке президента, в теме электронного письма стояла такая надпись: "Инструкция по прибытию на гольф-турнир".
По словам Салливана, Вашингтон всего за несколько часов до визита поставил в известность Москву о прибытии Байдена на Украину, чтобы "избежать конфликта и недоразумений".
Напомним, днём 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы, а также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции. В тот же день Байден отправился в Польшу.
t.me / V_Zelenskiy_official