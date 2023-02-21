В США рассказали, что даже американские чиновники не были в курсе визита Байдена в Киев

Многие чиновники в Белом доме и Пентагоне не были осведомлены о поездке президента США Джо Байдена в Киев, окончательное решение по визиту принималось лишь 17 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На борту самолёта, летевшего из Вашингтона, также находились американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан и два репортёра, которых обязали хранить информацию в тайне, пишет издание. За несколько дней до рейса эти журналисты получили данные о поездке президента, в теме электронного письма стояла такая надпись: "Инструкция по прибытию на гольф-турнир".