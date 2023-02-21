Аксёнов выделил из послания Путина "формулу победы"

Глава Крыма Сергей Аксёнов охарактеризовал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию как рубежное, стратегическое и яркое. По мнению чиновника, оно является программой действий для каждого россиянина. Мнение он высказал в телеграм-канале.

Аксёнов проанализировал основные тезисы, озвученные президентом, и подчеркнул их важность. Отдельно он остановился на предложении о создании государственного фонда помощи семьям погибших участников СВО и поддержал его. Как подчеркнул глава Крыма, такая работа в республике уже ведётся. Речь идёт о единовременных выплатах, медицинской реабилитации и социальной поддержке. Вместе с этим он предложил использовать оздоровительный потенциал полуострова в данном направлении.