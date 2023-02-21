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21 февраля, 12:02

Аксёнов выделил из послания Путина "формулу победы"

Аксёнов назвал послание Путина программой действий для каждого россиянина

<p>Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Крыма Сергей Аксёнов охарактеризовал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию как рубежное, стратегическое и яркое. По мнению чиновника, оно является программой действий для каждого россиянина. Мнение он высказал в телеграм-канале.

Аксёнов проанализировал основные тезисы, озвученные президентом, и подчеркнул их важность. Отдельно он остановился на предложении о создании государственного фонда помощи семьям погибших участников СВО и поддержал его. Как подчеркнул глава Крыма, такая работа в республике уже ведётся. Речь идёт о единовременных выплатах, медицинской реабилитации и социальной поддержке. Вместе с этим он предложил использовать оздоровительный потенциал полуострова в данном направлении.

"Послание Президента — программа действий для всех нас. В словах нашего национального лидера заключена формула победы: "Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один сплочённый народ, мы уверены в своих силах, правда за нами", — резюмировал Аксёнов.

Матвиенко заявила о наличии средств для реализации предложений Путина из послания

Матвиенко заявила о наличии средств для реализации предложений Путина из послания

Напомним, послание Путина стало первым с момента начала СВО на Украине. Обращение президент начал с темы спецоперации, напомнив, какие обстоятельства послужили её причиной в феврале прошлого года. Путин также разоблачил подлог и жестокую ложь западных стран под видом обещаний о мире в Донбассе и озвучил главную цель их элит. Он рассказал и об экономическом фронте против России.

Оксана Попова
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  • Политика России
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    Комментарий

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    Дима Нишановсегодня в 13:01

    А вот Матвиенко молодец, сразу начинает реагировать как управленец, без всяких пустых красивых слов.

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