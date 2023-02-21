"Процессор завис": В Думе объяснили, как Путин подвинул "очень значимую" речь Байдена из Польши
Депутат Бутина объяснила, почему Байден медлит со своей речью из Польши
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Alex Wong
Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что президент РФ Владимир Путин обошёл американского коллегу Джо Байдена, выступив с Посланием к Федеральному собранию, поэтому теперь "вашингтонский процессор завис" и "очень значимое" выступление главы Белого дома сильно задерживается.
"Байдену с обращением к россиянам из Польши Путин, конечно, малину испортил. Вашингтонский процессор сразу завис, отложив бравую речь на несколько часов. Переваривают. Но в любом случае Джо теперь второй, он вынужден подстраиваться и комментировать слова нашего президента, который, заметим, даже не счёл нужным его ни разу упомянуть", — написала она в телеграм-канале.
Бутина отметила, что Путин — фигура в политике значимая, а Байден — "сбитый лётчик в крутом пике" в падении к президентским выборам, которые он проиграет, если всё же решит в них участвовать.
Напомним, американский президент Джо Байден прибыл в Польшу после однодневного визита в Киев. Из Варшавы он намеревался выступить с речью, однако его обращение было отложено после того, как сегодня днём выступил с Посланием Федеральному собранию Владимир Путин. Российский лидер поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям, а также сообщил о приостановке участия нашей страны в ДСНВ.