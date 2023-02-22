Международный комитет Совфеда поддержал выход России из договоров Совета Европы

Международный комитет Совета Федерации поддержал законы о прекращении действия в отношении России ряда договоров Совета Европы (СЕ). Сенаторы рассмотрят документы на заседании парламента в среду.

Речь идёт об Уставе СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, Генеральном соглашении о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии и около десяти протоколах.