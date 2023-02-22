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22 февраля, 08:41

Международный комитет Совфеда поддержал выход России из договоров Совета Европы

Международный комитет Совета Федерации поддержал законы о прекращении действия в отношении России ряда договоров Совета Европы (СЕ). Сенаторы рассмотрят документы на заседании парламента в среду.

Речь идёт об Уставе СЕ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, Генеральном соглашении о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии и около десяти протоколах.

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В сопроводительных документах поясняется, что договоры следует считать денонсированными с 16 марта 2022 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы.

Как сообщал Лайф, 17 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России. Спустя месяц нижняя палата парламента единогласно поддержала денонсацию. Политолог Александр Асафов, комментируя это решение, отметил, что оценивать прекращение взаимодействия РФ с международными организациями, которые ведут недружественную политику, нужно с учётом новых реалий.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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