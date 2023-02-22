"Режиссёр кровавого госпереворота": Захарова объяснила визит Байдена в Киев тягой к месту преступления

Визит президента США Джо Байдена на Украину в преддверии годовщины Майдана является символичным и подтверждает мнение о тяге преступников к месту их преступления. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Символично, что 20 февраля, накануне годовщины Майдана, в Киеве свершилось "явление Байдена"... Пожаловал один из, собственно, режиссёров кровавого госпереворота 2014 года, ныне президент США, а тогда вице-президент США. Мне кажется, было бы неплохо вспомнить, что и криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления", — сказала она в ходе брифинга.