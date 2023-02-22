"Режиссёр кровавого госпереворота": Захарова объяснила визит Байдена в Киев тягой к месту преступления
Захарова — о визите Байдена в Киев: Преступника всегда тянет на место преступления
Визит президента США Джо Байдена на Украину в преддверии годовщины Майдана является символичным и подтверждает мнение о тяге преступников к месту их преступления. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Символично, что 20 февраля, накануне годовщины Майдана, в Киеве свершилось "явление Байдена"... Пожаловал один из, собственно, режиссёров кровавого госпереворота 2014 года, ныне президент США, а тогда вице-президент США. Мне кажется, было бы неплохо вспомнить, что и криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления", — сказала она в ходе брифинга.
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Напомним, Джо Байден посетил Киев 20 февраля. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего, оставив памятную доску, отправился в Польшу. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, перед поездкой он получил от РФ гарантии безопасности, о чём также сообщали СМИ.
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