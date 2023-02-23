Госдеп не считает, что автор расследования подрыва "Северных потоков" Херш связан с РФ
По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах "Северных потоков", вряд ли связан с Россией. В ходе брифинга чиновник заявил, что не намекал на связи журналиста и Москвы.
"Я имею в виду, что Россия попыталась вдохнуть жизнь в этот нарратив, чтобы использовать его в пропагандистских целях", — заявил Прайс.
Он также назвал расследование, в котором ответственными за диверсию на газопроводах называются США, "вопиющей ложью", которая "получает всё больше распространения от людей по всему миру".
Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". На подготовку операции у Вашингтона ушло девять месяцев. Пентагон все обвинения отверг. В ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что виновным за диверсию придётся ответить в любом случае.
ТАСС / Zuma