Госдеп не считает, что автор расследования подрыва "Северных потоков" Херш связан с РФ

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о подрывах "Северных потоков", вряд ли связан с Россией. В ходе брифинга чиновник заявил, что не намекал на связи журналиста и Москвы.

"Я имею в виду, что Россия попыталась вдохнуть жизнь в этот нарратив, чтобы использовать его в пропагандистских целях", — заявил Прайс.