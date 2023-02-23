В Британии назвали решение Путина, которое изменит ближайшее десятилетие
Британский журналист Марр заявил, что решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие
Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие. Такое мнение высказал журналист Эндрю Марр.
"Россия может вернуться к договорённостям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире", — сказал Марр в эфире британской радиостанции LBC.
Также, по словам журналиста, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что РФ ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Кроме того, Марр назвал провокационным визит президента США Джо Байдена в Киев.
Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ — Договоре по сокращению ядерных арсеналов с США. Государственная дума и Совет Федерации единогласно поддержали решение главы государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России нужно сохранять терпение, пока Запад не созреет для нормального диалога по ДСНВ.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL