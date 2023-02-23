В Британии назвали решение Путина, которое изменит ближайшее десятилетие

Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие. Такое мнение высказал журналист Эндрю Марр.

"Россия может вернуться к договорённостям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире", — сказал Марр в эфире британской радиостанции LBC.