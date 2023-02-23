Военный эксперт Шурыгин: Байден приезжал в Киев "нарезать ролики" для предвыборной программы

Визит президента США Джо Байдена в Киев является частью его предвыборной кампании. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, зачем Байден приезжал в Киев. Видео © LIFE

"Я думаю, что, скорее всего, это была некая такая, как бы сказать, история выборов в США прежде всего. То есть Байден прилетел нарезать те ролики, с которыми он потом будет выступать в ходе своей предвыборной программы. Это был классический пиар", — отметил специалист.

Также, по мнению собеседника ведущих шоу, этот пиар рассчитан на украинцев, которых "надо заставить воевать и умирать".

"Главный тезис, который впечатан, как тавро раскалённое, в мозги украинцев, что "весь мир с нами". Когда-то в 2014 году там у них полк в Крыму маршировал под красным советским знаменем с криком "Америка с нами". Понимаете, вот это то же самое", — отметил эксперт.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Шурыгин оценил решение российского лидера Владимира Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО, рассказал, чем недоволен Вашингтон в ситуации на Украине, а также выразил мнение, какие отношения в сложившихся условиях стоит строить с Западом. Полный выпуск смотрите по ссылке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также объяснил визит Байдена в Киев грядущими выборами в США. По мнению политика, американский лидер приехал в украинскую столицу, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию.