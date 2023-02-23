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23 февраля, 17:33

Овечкин 23 февраля проведёт первый матч в НХЛ после возвращения из России

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в четверг, 23 февраля, выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайм Дакс". Об этом написал в "Твиттере" спортивный журналист Том Гулитти, ссылаясь на тренера американского клуба Питера Лавиолетта.

"Встреча с "Анахаймом" пройдёт 23 февраля", — отметил Гулитти.

"Вашингтон" без Овечкина проиграл пятый матч подряд

"Вашингтон" без Овечкина проиграл пятый матч подряд

Напомним, Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон" 14 февраля и вылетел в Москву. Оказалось, что у отца хоккеиста Михаила нашли опухоль, а в больницу он попал ещё 10 января. 15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали игрока после трагедии.

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Twitter / Washington Capitals

Наталья Исакова
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