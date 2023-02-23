Овечкин 23 февраля проведёт первый матч в НХЛ после возвращения из России

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в четверг, 23 февраля, выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайм Дакс". Об этом написал в "Твиттере" спортивный журналист Том Гулитти, ссылаясь на тренера американского клуба Питера Лавиолетта.