Верный диагноз и проработка страхов: Как принять особенного ребёнка и научиться жить по-новому

Проблема принятия особенного ребёнка возникает у каждого родителя. Очевидно, что никто не планирует рождения таких детей и, соответственно, не задумывается об этом. Председатель благотворительного фонда "Жизнь в радость" Марина Волкова в беседе с Лайфом рассказала, как принять малыша и научиться жить по-новому.

"В подобной ситуации эмоциональное состояние родителей проходит трансформацию, состоящую из пяти основных психологических этапов", — объясняет она.

Отрицание. Такое не могло произойти именно со мной. Гнев. Мы злимся и ищем виноватых. Торг. Если мы будем делать какие-то действия, то ребёнок станет нормальным. Депрессия. Вкладываемые в ребёнка силы не приносят ожидаемого результата. Стоит отметить, что некоторые родители надолго задерживаются на этом этапе, концентрируясь только на потребностях детей и полностью забывая о себе. Принятие.

По словам собеседницы Лайфа, для начала необходимо установить верный диагноз ребёнка, а также понять, какие методы и программы реабилитации будут наиболее эффективными при адаптации и социализации малыша. При этом стоит помнить: нельзя затягивать. Чем раньше начнётся процесс реабилитации, тем быстрее и проще будет в дальнейшем.

"Для правильного построения воспитательного процесса необходимо корректно выявить диагноз ребёнка. Необходимо взаимодействовать с психологом, коррекционным педагогом, поведенческим аналитиком, которые могут подсказать, как действовать в непростых ситуациях с ребёнком", — отметила эксперт.

Волкова добавила, что одним из самых серьёзных опасений для родителей особенных детей, которые прикладывают усилия для стабилизации состояния ребёнка, является страх неопределённости его будущего. Вопрос о том, кто будет поддерживать особенного ребёнка после смерти взрослых, крайне важен, подчёркивает глава благотворительного фонда. По её словам, многие родители особенных детей с готовностью идут на рождение второго и третьего ребёнка, чтобы поддержать особенного.

"Для преодоления этого страха родителям рекомендуется посещать интернаты и знакомиться с жизнью детей в них для создания понимания будущего их ребёнка", — советует специалист.

Ещё одним не менее серьёзным страхом, указала эксперт, является боязнь достижения пубертатного периода. Особенно часто это присутствует у матерей при воспитании мальчиков без помощи отца. Не понимая, как правильно взаимодействовать с детьми в такой ситуации, мама может не справиться с трудностями. В итоге родитель рискует выгореть и потерять возможность в дальнейшем оказывать ребёнку помощь.

"Более детальная проработка таких страхов возможна при определении места, в котором о ребёнке будут заботиться после его родителей. В нашей стране присутствует ряд сложностей в вопросах социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями, в связи с этим принятие решений о будущем ребёнка ложится на плечи родителей. Для помощи в принятии верных решений действуют профильные организации, в которые родители могут обратиться за консультацией и помощью", — заключила собеседница Лайфа.