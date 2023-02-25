Стрелявшему в сотрудника ОМОНа в Петербурге предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Тиграну Х., который выстрелил в омоновца, предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом заявили в городском главке СК РФ.
Допрос Тиграна Х., который выстрелил в сотрудника ОМОНа. Видео © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
"Главным следственным управлением СК РФ по городу Санкт-Петербургу мужчине 1972 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ранее председателю СК Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела. Следственно-оперативная группа изъяла два ружья, травматический пистолет и боеприпасы мужчины. По месту его регистрации и проживания проводятся обыски.
Лайф напоминает, что мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа вчера, 24 февраля. При себе он имел коктейли Молотова и два ружья. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Лайф также публиковал видео инцидента.