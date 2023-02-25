Стрелявшему в сотрудника ОМОНа в Петербурге предъявлено обвинение

Жителю Санкт-Петербурга Тиграну Х., который выстрелил в омоновца, предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом заявили в городском главке СК РФ.

Допрос Тиграна Х., который выстрелил в сотрудника ОМОНа. Видео © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

"Главным следственным управлением СК РФ по городу Санкт-Петербургу мужчине 1972 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.