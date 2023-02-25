Стрелявшего в сотрудника ОМОНа в Петербурге отправили в СИЗО

Жителя Санкт-Петербурга Тиграна Х., который выстрелил накануне в омоновца, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд.

Обвиняемому надевают наручники в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", — огласил решение судья.

По данным следствия, обвиняемый разделяет взгляды экстремистской группы "Артподготовка"*. Мужчина частично признал вину и не возражал против заключения. В СИЗО он пробудет до 23 апреля.