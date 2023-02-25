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25 февраля, 14:06

Стрелявшего в сотрудника ОМОНа в Петербурге отправили в СИЗО

Жителя Санкт-Петербурга Тиграна Х., который выстрелил накануне в омоновца, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд.

Обвиняемому надевают наручники в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", — огласил решение судья.

По данным следствия, обвиняемый разделяет взгляды экстремистской группы "Артподготовка"*. Мужчина частично признал вину и не возражал против заключения. В СИЗО он пробудет до 23 апреля.

Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге заявил, что хотел повредить транспорт силовиков

Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге заявил, что хотел повредить транспорт силовиков

Лайф напоминает, что мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа вчера, 24 февраля. При себе он имел коктейли Молотова и два ружья. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Лайф также публиковал видео инцидента.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Наталья Исакова
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