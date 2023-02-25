Стрелявшего в сотрудника ОМОНа в Петербурге отправили в СИЗО
Жителя Санкт-Петербурга Тиграна Х., который выстрелил накануне в омоновца, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд.
Обвиняемому надевают наручники в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", — огласил решение судья.
По данным следствия, обвиняемый разделяет взгляды экстремистской группы "Артподготовка"*. Мужчина частично признал вину и не возражал против заключения. В СИЗО он пробудет до 23 апреля.
Лайф напоминает, что мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа вчера, 24 февраля. При себе он имел коктейли Молотова и два ружья. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии, его уже прооперировали. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Лайф также публиковал видео инцидента.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.