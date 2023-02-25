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25 февраля, 14:47

В Киеве загорелся склад лакокрасочной продукции

В Подольском районе Киева загорелся склад лакокрасочной продукции, площадь пожара — около двух тысяч квадратных метров, для тушения задействовано 18 единиц техники. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве загорелся склад лакокрасочной продукции. Видео © Telegram / Виталий Кличко

"Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Площадь возгорания — около 2000 кв. м. Почти 90 человек личного состава спасателей работают, чтобы локализовать пожар", — написал он.

В киевской городской военной администрации отметили, что информации о пострадавших пока нет. Из-за случившегося перекрыто движение на некоторых улицах.

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Ранее Лайф писал, что в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. На борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы вскоре назвали в ведомстве, лишившемся руководителя. После этого украинским чиновникам запретили летать на вертолётах.

Обложка ©

Telegram / Виталий Кличко

Никита Осипов
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