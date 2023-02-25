В Подольском районе Киева загорелся склад лакокрасочной продукции, площадь пожара — около двух тысяч квадратных метров, для тушения задействовано 18 единиц техники. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве загорелся склад лакокрасочной продукции. Видео © Telegram / Виталий Кличко

"Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Площадь возгорания — около 2000 кв. м. Почти 90 человек личного состава спасателей работают, чтобы локализовать пожар", — написал он.