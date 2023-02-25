В Киеве загорелся склад лакокрасочной продукции
В Подольском районе Киева загорелся склад лакокрасочной продукции, площадь пожара — около двух тысяч квадратных метров, для тушения задействовано 18 единиц техники. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Виталий Кличко.
В Киеве загорелся склад лакокрасочной продукции. Видео © Telegram / Виталий Кличко
"Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Площадь возгорания — около 2000 кв. м. Почти 90 человек личного состава спасателей работают, чтобы локализовать пожар", — написал он.
В киевской городской военной администрации отметили, что информации о пострадавших пока нет. Из-за случившегося перекрыто движение на некоторых улицах.
Ранее Лайф писал, что в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. На борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы вскоре назвали в ведомстве, лишившемся руководителя. После этого украинским чиновникам запретили летать на вертолётах.
Telegram / Виталий Кличко