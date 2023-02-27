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27 февраля, 09:46

Нарышкин ответил главе ЦРУ на обвинения в "дерзком" поведении на переговорах

Нарышкин заявил об уважении к директору ЦРУ Бёрнсу

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что положительно оценивает свою ноябрьскую встречу с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Он признался в уважении к собеседнику как к "очень опытному дипломату" и "своему коллеге", несмотря на незначительный опыт работы того в ведомстве.

"Встреча была содержательной, проходила в такой очень комфортной обстановке, и я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бёрнсу и как к действительно очень опытному дипломату, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока ещё не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", — сказал он.

Нарышкин также ответил на заявление Бёрнса о его якобы "дерзком" поведении. Так, встреча длилась два с половиной часа и вряд ли она "могла бы быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо и высокомерно", подчеркнул глава СВР.

"Откуда такие оценки появились со стороны моего уважаемого коллеги: возможно, от того, что пришло осознание, что я в этой беседе, в этих переговорах, опирался не только на своё мнение и не столько даже на своё мнение, а на мнение многомиллионного народа России", добавил он.

Нарышкин не исключил новой встречи с главой ЦРУ Бёрнсом

Нарышкин не исключил новой встречи с главой ЦРУ Бёрнсом

Напомним, о встрече Сергея Нарышкина и Уильяма Бёрнса в Анкаре стало известно в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была проведена по инициативе США и оказалась полезной. В Белом доме назвали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности. По словам самого Бёрнса, его собеседник вёл себя "дерзко" и "высокомерно".

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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