Нарышкин ответил главе ЦРУ на обвинения в "дерзком" поведении на переговорах

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что положительно оценивает свою ноябрьскую встречу с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Он признался в уважении к собеседнику как к "очень опытному дипломату" и "своему коллеге", несмотря на незначительный опыт работы того в ведомстве.

"Встреча была содержательной, проходила в такой очень комфортной обстановке, и я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бёрнсу и как к действительно очень опытному дипломату, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока ещё не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления", — сказал он.

Нарышкин также ответил на заявление Бёрнса о его якобы "дерзком" поведении. Так, встреча длилась два с половиной часа и вряд ли она "могла бы быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо и высокомерно", подчеркнул глава СВР.