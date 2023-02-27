Более 350 подростков задержали после драк в Москве, главари ЧВК "Рёдан" оказались потерпевшими

В Москве за прошедшие праздники полиция доставила в участки более 350 человек, среди которых могут быть участники молодёжного движения "Рёдан". Им вменяются массовые беспорядки. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние. У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты", — уточнил собеседник агентства.

Как полагает следствие, 23 февраля сторонники ЧВК "Рёдан" оскорбили "лиц неславянской внешности" во время одной из интернет-трансляций. После этого на них накинулась компания ребят, предположительно, с целью отомстить за сказанное. Один из участников потасовки пострадал — ему брызнули в лицо из баллончика. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, трём несовершеннолетним предъявлены обвинения, их арестовали.

"По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны два подростка 2005-го и 2007 года рождения. В ходе допроса они признали вину, им предъявлено обвинение. В ходе расследования уголовного дела установлен ещё один соучастник 2006 года рождения, причастный к совершению данного преступления", — уточнили в СУ СК по Москве.