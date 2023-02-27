Депутат Журавлёв оценил план КНР по Украине и назвал слабое место прокиевской коалиции

Предложенный Китаем план урегулирования ситуации на Украине показывает, как внимательно Пекин относится к этой теме, заявил в беседе с Лайфом первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"Написанный в Пекине план по урегулированию украинского кризиса из 12 пунктов — это, конечно, китайские церемонии, но показывает всё же, как внимательно КНР к теме относится. Там нет ни грамма западной лжи или оскорблений, попытка спокойного и внятного анализа ситуации и способов выхода из неё", — отметил парламентарий.

По словам Журавлёва, показательно, что на Украине, в Европе и США документ восприняли резко негативно. Это значит, подчеркнул собеседник Лайфа, что в китайском плане однозначно есть зерно здравого смысла, которое раздражает выступивший против РФ единым фронтом Запад.

"В этой ситуации Китай, вне всяких сомнений, остаётся надёжным партнёром России. Более того, вскоре может стать и военным союзником. Недаром западные СМИ всерьёз обеспокоены предположением о том, что Россия может получить оружие от Китая. С испугом об этом говорит даже глава ЦРУ Уильям Бёрнс, и это само по себе показывает, где расположено слабое место проукраинской коалиции", — рассуждает депутат.