Политолог оценил способность Приднестровья сопротивляться Западу, как Донбасс
Политолог Сафонов: Приднестровье в случае чего способно себя защитить
Сейчас вокруг Приднестровья создаётся информационная картина с целью не только подорвать республику изнутри, но и подорвать дружеские чувства союзной России. Об этом заявил президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов, комментируя мнение, что Приднестровье — это не Донбасс и не сможет мужественно сопротивляться западной махине на протяжении восьми-девяти лет.
"Но, мне кажется, Минобороны России уже сделало, как говорится, своё заявление относительно того, что будет защищать территорию Приднестровья, как свою собственную. <...> Конечно же, есть у нас всякие люди, как и в России, которые не одобряют политику действующего руководства, однако я абсолютно уверен в том, что никто свою Родину не сдаст. Так что, я думаю, приднестровцы себя в случае чего вместе с союзными российскими войсками защитят, но генеральная линия направлена на то, чтобы всё-таки войны избежать", — заявил политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
Также он объяснил, почему у многих жителей региона есть несколько паспортов. По словам Сафонова, это связано с тем, что сейчас по приднестровскому паспорту выехать куда-то и поработать просто не получается. Поэтому жители добывают различные паспорта, что никак не уменьшает их любовь к Приднестровью, подчеркнул политолог.
По словам Сафонова, сейчас идёт процесс по Молдавии от СНГ. Эксперт отметил, что руководители республики уже заявили о выходе из десятков соглашений, заключённых в рамках Содружества.
"Надо сказать, что за этим стоят западники, и это самое главное. Некоторые из них, наиболее ястребиного настроя, они, конечно же, хотят, чтобы весь юго-запад бывшего Союза погрузился в войну", — подчеркнул глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья.
Ранее Минобороны РФ заявило, что власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Отмечается, что атака ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление ВС РФ с этой территории. В МИД России предостерегли США, НАТО и Украину от "авантюрных шагов" в данном направлении. Президент ПМР Вадим Красносельский отметил, что обстановка напряжённая, но реальной опасности сейчас нет.
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