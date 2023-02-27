Политолог оценил способность Приднестровья сопротивляться Западу, как Донбасс

Сейчас вокруг Приднестровья создаётся информационная картина с целью не только подорвать республику изнутри, но и подорвать дружеские чувства союзной России. Об этом заявил президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов, комментируя мнение, что Приднестровье — это не Донбасс и не сможет мужественно сопротивляться западной махине на протяжении восьми-девяти лет.

"Но, мне кажется, Минобороны России уже сделало, как говорится, своё заявление относительно того, что будет защищать территорию Приднестровья, как свою собственную. <...> Конечно же, есть у нас всякие люди, как и в России, которые не одобряют политику действующего руководства, однако я абсолютно уверен в том, что никто свою Родину не сдаст. Так что, я думаю, приднестровцы себя в случае чего вместе с союзными российскими войсками защитят, но генеральная линия направлена на то, чтобы всё-таки войны избежать", — заявил политолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Также он объяснил, почему у многих жителей региона есть несколько паспортов. По словам Сафонова, это связано с тем, что сейчас по приднестровскому паспорту выехать куда-то и поработать просто не получается. Поэтому жители добывают различные паспорта, что никак не уменьшает их любовь к Приднестровью, подчеркнул политолог.

По словам Сафонова, сейчас идёт процесс по Молдавии от СНГ. Эксперт отметил, что руководители республики уже заявили о выходе из десятков соглашений, заключённых в рамках Содружества.