Орбан: Венгрия и Сербия не оставят без наказаний попытки взрывов южных газопроводов

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает взрыв "Северных потоков" терактом, в случае повторения подобного инцидента с газопроводом на юге Европы организаторы не смогут легко отделаться и замести всё под ковёр.

На открытии весенней сессии парламента он указал, что если взрывы на севере произошли только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то подобное могут повторить и на юге.