Орбан: Венгрия и Сербия не оставят без наказаний попытки взрывов южных газопроводов
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает взрыв "Северных потоков" терактом, в случае повторения подобного инцидента с газопроводом на юге Европы организаторы не смогут легко отделаться и замести всё под ковёр.
На открытии весенней сессии парламента он указал, что если взрывы на севере произошли только для того, чтобы в Европу не поступал газ из России, то подобное могут повторить и на юге.
"Мы вместе с Сербией дали понять, что, если это произойдёт, не получится так просто отделаться, замести под ковёр, как это делают сейчас с взрывом "Северного потока", — предупредил Орбан.
Напомним, согласно статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. При этом в Пентагоне опровергли эту информацию. В свою очередь российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.