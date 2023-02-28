В ФРГ пожаловались, что союзники не делятся информацией по диверсии на "Северных потоках"
Союзники не передают Германии достаточной информации по расследованию диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
"Оно [Правительство ФРГ] ничего не предпринимает в связи с тем, что Норвегия, Швеция и Дания не делятся информацией с Германией", — приводит слова Котре ТАСС.
Он добавил, что парламентские запросы со стороны АдГ остаются без ответа. Депутат считает, что расследование случившегося на газопроводах не является прозрачным. Кроме того, он указал на бездеятельность журналистов, не расследующих самый крупный террористический акт против инфраструктуры ФРГ.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. Пентагон поспешил опровергнуть эту информацию, американские официальные лица не раз заявляли о том, что выводы Херша являются ложью. В свою очередь российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.