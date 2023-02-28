В ФРГ пожаловались, что союзники не делятся информацией по диверсии на "Северных потоках"

Союзники не передают Германии достаточной информации по расследованию диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

"Оно [Правительство ФРГ] ничего не предпринимает в связи с тем, что Норвегия, Швеция и Дания не делятся информацией с Германией", — приводит слова Котре ТАСС.