В США привели новые доводы в пользу вины Белого дома в подрыве "Северных потоков"
Американский профессор Сакс привёл доводы в пользу расследования Херша о "Северных потоках"
Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал достоверным расследование журналиста Сеймура Херша о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его мнению, США своей реакцией выдали вину.
"Хотя расследование было отвергнуто США и другими правительствами, они не предоставили ни одной детали, опровергающей статью, это было просто плоское отрицание. Они говорили, что это фантазия, это ложь, но они не представили никакой альтернативы и не показали ни одного факта, который бы опровергал статью Херша", — сказал он в эфире телеканала CGTN.
Причастность Вашингтона к диверсии на "Северных потоках" также доказывает и сложность её организации. Как отметил Сакс, немногие страны способны это провернуть, и Соединённые Штаты явно одна из них. Кроме того, эксперт напомнил об угрозах американского президента Джо Байдена. Он предупреждал, что повлияет на "Северные потоки" в случае конфликта Москвы и Киева, а также рассказал об отношении к российско-германскому проекту на Западе.
"Американские политики ненавидели "Северный поток", они ненавидели его очень сильно, не проходило и дня, чтобы они не говорили, какой позорный этот проект", — указал профессор.
Вместе с тем учёный осудил решение Швеции закрыть доступ к полученной при расследовании теракта информации. Не исключено, что руками Стокгольма были скрыты серьёзные улики. По его мнению, правильнее всего будет, если организацией расследования будет заниматься Совет Безопасности ООН.
"И, если одна страна вдруг скажет "нет-нет-нет-нет, никакого расследования", это будет довольно странно, так что давайте посмотрим, произойдёт ли это", — добавил Сакс.
Напомним, американский журналист и лауреата Пулитцеровской премии Сеймур Херш выяснил, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Он опубликовал статью, в которой говорится, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. В Пентагоне эту информацию уже опровергли. При этом российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
ТАСС / AP