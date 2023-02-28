В США привели новые доводы в пользу вины Белого дома в подрыве "Северных потоков"

Американский профессор экономики Джеффри Сакс назвал достоверным расследование журналиста Сеймура Херша о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его мнению, США своей реакцией выдали вину.

"Хотя расследование было отвергнуто США и другими правительствами, они не предоставили ни одной детали, опровергающей статью, это было просто плоское отрицание. Они говорили, что это фантазия, это ложь, но они не представили никакой альтернативы и не показали ни одного факта, который бы опровергал статью Херша", — сказал он в эфире телеканала CGTN.

Причастность Вашингтона к диверсии на "Северных потоках" также доказывает и сложность её организации. Как отметил Сакс, немногие страны способны это провернуть, и Соединённые Штаты явно одна из них. Кроме того, эксперт напомнил об угрозах американского президента Джо Байдена. Он предупреждал, что повлияет на "Северные потоки" в случае конфликта Москвы и Киева, а также рассказал об отношении к российско-германскому проекту на Западе.

"Американские политики ненавидели "Северный поток", они ненавидели его очень сильно, не проходило и дня, чтобы они не говорили, какой позорный этот проект", — указал профессор.

Вместе с тем учёный осудил решение Швеции закрыть доступ к полученной при расследовании теракта информации. Не исключено, что руками Стокгольма были скрыты серьёзные улики. По его мнению, правильнее всего будет, если организацией расследования будет заниматься Совет Безопасности ООН.