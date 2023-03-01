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1 марта, 15:58

В Германии объяснили молчание по поводу диверсий на "Северных потоках"

Посол ФРГ фон Гайр: Берлин молчит о диверсиях на СП, так как расследование ещё не окончено

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объяснил, почему власти его страны до сих пор молчат о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках".

В интервью РБК он отметил, что преднамеренные действия против российских газопроводов "неприемлемы" и вызывают у Берлина глубокую озабоченность. Посол подчеркнул, что правоохранительные органы Дании, Германии и Швеции всё ещё проводят расследование инцидентов.

"Эти расследования ещё не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчёта о конкретном результате", — сказал дипломат, отвечая вопрос журналиста о причинах "замалчивания" подрыва "Северных потоков".

Welt am Sonntag: ФРГ хочет использовать оставшиеся от "Северного потока — 2" трубы для СПГ

Welt am Sonntag: ФРГ хочет использовать оставшиеся от "Северного потока — 2" трубы для СПГ

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. Пентагон поспешил опровергнуть эту информацию, американские официальные лица не раз заявляли о том, что выводы Херша являются ложью. В свою очередь российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.

Обложка ©

Freepik / taidundua

Наталья Исакова
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