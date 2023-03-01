В Германии объяснили молчание по поводу диверсий на "Северных потоках"

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объяснил, почему власти его страны до сих пор молчат о ситуации с расследованием взрывов на "Северных потоках".

В интервью РБК он отметил, что преднамеренные действия против российских газопроводов "неприемлемы" и вызывают у Берлина глубокую озабоченность. Посол подчеркнул, что правоохранительные органы Дании, Германии и Швеции всё ещё проводят расследование инцидентов.