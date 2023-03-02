Власти Брянской области заявили, что силовики работают по всей территории Сушан
Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области, где ранее сообщили о проникновении украинских диверсантов. Об этом заявила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова.
Она также подтвердила, что на территории действует украинская ДРГ, но о численности диверсантов и про заложников информации нет.
Напомним, ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Позже появились сообщения о том, что украинские боевики обстреляли школьный автобус, но брянские власти опровергли эту информацию. Также СМИ пишут о захвате заложников. Сейчас российские военные проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.
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