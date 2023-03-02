Власти Брянской области заявили, что силовики работают по всей территории Сушан

Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области, где ранее сообщили о проникновении украинских диверсантов. Об этом заявила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова.

Она также подтвердила, что на территории действует украинская ДРГ, но о численности диверсантов и про заложников информации нет.