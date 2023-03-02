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2 марта, 10:36

За вбросами о "десятках диверсантов" в Брянской области могли стоять украинские военные

SHOT: ВСУ могли сообщать о "десятках диверсантов" в Брянской области, чтобы вызвать панику

Центр информационно-психологических операций ВСУ мог делать заявления в экстренные службы от лица жителей Брянской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник в администрации региона.

По данным телеграм-канала, сотрудники ЦИПсО могли выдавать себя за местных и сообщать в экстренные службы якобы о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "множестве заложников", чтобы вызвать панику и запугать ведомства.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсионно-разведывательной группы с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Также сообщалось, что ДРГ взяла заложников в селе Сушаны, однако региональные власти опровергают это. Тем временем в граничащих с Брянской областью регионах Украины сработала воздушная тревога.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Никита Никонов
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