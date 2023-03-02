За вбросами о "десятках диверсантов" в Брянской области могли стоять украинские военные

Центр информационно-психологических операций ВСУ мог делать заявления в экстренные службы от лица жителей Брянской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник в администрации региона.

По данным телеграм-канала, сотрудники ЦИПсО могли выдавать себя за местных и сообщать в экстренные службы якобы о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "множестве заложников", чтобы вызвать панику и запугать ведомства.