За вбросами о "десятках диверсантов" в Брянской области могли стоять украинские военные
SHOT: ВСУ могли сообщать о "десятках диверсантов" в Брянской области, чтобы вызвать панику
Центр информационно-психологических операций ВСУ мог делать заявления в экстренные службы от лица жителей Брянской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник в администрации региона.
По данным телеграм-канала, сотрудники ЦИПсО могли выдавать себя за местных и сообщать в экстренные службы якобы о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "множестве заложников", чтобы вызвать панику и запугать ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсионно-разведывательной группы с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. Также сообщалось, что ДРГ взяла заложников в селе Сушаны, однако региональные власти опровергают это. Тем временем в граничащих с Брянской областью регионах Украины сработала воздушная тревога.
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