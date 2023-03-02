Член СПЧ Коц призвал признать украинскую разведку и ВСУ террористическими организациями

Нападение на сёла в Брянской области заставляет задуматься о том, чтобы признать ВСУ и украинские спецслужбы террористическими организациями. Таким мнением поделился член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Сейчас даже неважно, как именуют себя эти террористы. Структурно они входят в войска территориальной обороны Украины. А значит, являются не "свободными художниками", а системным подразделением, выполняющим приказы руководства. Преступные приказы, в результате которых гибнет мирное население. И эта террористическая, по сути, система функционирует уже девять лет", — приводит пресс-служба СПЧ его слова.