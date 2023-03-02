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2 марта, 14:44

Член СПЧ Коц призвал признать украинскую разведку и ВСУ террористическими организациями

<p>Александр Коц. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sashakots" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sashakots</a></p>

Александр Коц. Обложка © Telegram / Sashakots

Нападение на сёла в Брянской области заставляет задуматься о том, чтобы признать ВСУ и украинские спецслужбы террористическими организациями. Таким мнением поделился член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Сейчас даже неважно, как именуют себя эти террористы. Структурно они входят в войска территориальной обороны Украины. А значит, являются не "свободными художниками", а системным подразделением, выполняющим приказы руководства. Преступные приказы, в результате которых гибнет мирное население. И эта террористическая, по сути, система функционирует уже девять лет", — приводит пресс-служба СПЧ его слова.

У таких преступлений, как подчеркнул Коц, не должно быть сроков давности, чтобы ни один виновный не ушёл от ответственности. Как это было с организаторами захвата роддома в Будённовске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в 2002 году или школы в Беслане в 2004 году, резюмировал член СПЧ.

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Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергли данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Наталья Исакова
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