Член СПЧ Коц призвал признать украинскую разведку и ВСУ террористическими организациями
Александр Коц. Обложка © Telegram / Sashakots
Нападение на сёла в Брянской области заставляет задуматься о том, чтобы признать ВСУ и украинские спецслужбы террористическими организациями. Таким мнением поделился член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
"Сейчас даже неважно, как именуют себя эти террористы. Структурно они входят в войска территориальной обороны Украины. А значит, являются не "свободными художниками", а системным подразделением, выполняющим приказы руководства. Преступные приказы, в результате которых гибнет мирное население. И эта террористическая, по сути, система функционирует уже девять лет", — приводит пресс-служба СПЧ его слова.
У таких преступлений, как подчеркнул Коц, не должно быть сроков давности, чтобы ни один виновный не ушёл от ответственности. Как это было с организаторами захвата роддома в Будённовске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в 2002 году или школы в Беслане в 2004 году, резюмировал член СПЧ.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергли данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.