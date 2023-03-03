В МИД заявили о готовности принять в России всех жертв киевского режима
Россия готова принять всех жертв киевского режима. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя сообщения в СМИ о возможном принуждении граждан РФ и Белоруссии, которые находятся на Украине, присоединиться к ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что людей поставили перед выбором: воевать или быть депортированными.
"Очевидно, что рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Думаем, трезвомыслящим россиянам и белорусам на Украине это было понятно. Готовы принять всех жертв киевского режима в России", — сказано в заявлении МИД РФ.
Ранее МИД РФ решительно осудил теракт в Брянской области. В ведомстве заявили, что он совершён с помощью оружия НАТО. Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Ещё два человека были ранены, в том числе ребёнок.
VK / МИД России / Виктор Давыдов