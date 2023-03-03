В МИД заявили о готовности принять в России всех жертв киевского режима

Россия готова принять всех жертв киевского режима. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя сообщения в СМИ о возможном принуждении граждан РФ и Белоруссии, которые находятся на Украине, присоединиться к ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что людей поставили перед выбором: воевать или быть депортированными.