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3 марта, 11:52

Брянский губернатор назвал раненого 10-летнего Федю примером для взрослых

Губернатор Богомаз пообщался с мальчиком-героем, который спас первоклассниц от диверсантов

Десятилетний Федя, спасший двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области, является примером для взрослых. Об этом Лайфу рассказал губернатор региона Александр Богомаз, выходя из больницы, в которой пообщался с мальчиком.

Губернатор Богомаз заявил, что пообщался с мальчиком-героем, который спас первоклассниц от диверсантов. Видео © LIFE

"Фёдор — орёл! Пример для многих для нас, для взрослых! [Он] хорошо себя чувствует. Мать [мальчика] осталась [в больнице]. Операция прошла успешно", — рассказал он.

Глава региона уточнил, что родственники погибших получат компенсацию в размере миллиона рублей, а пострадавших — 500 тысяч рублей.

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Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Федю представят к награде. В столице региона даже расклеили листовки в честь мальчика. А в Кремле заявили, что героизмом Феди гордится вся Россия.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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