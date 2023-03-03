Брянский губернатор назвал раненого 10-летнего Федю примером для взрослых

Десятилетний Федя, спасший двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области, является примером для взрослых. Об этом Лайфу рассказал губернатор региона Александр Богомаз, выходя из больницы, в которой пообщался с мальчиком.

Губернатор Богомаз заявил, что пообщался с мальчиком-героем, который спас первоклассниц от диверсантов. Видео © LIFE

"Фёдор — орёл! Пример для многих для нас, для взрослых! [Он] хорошо себя чувствует. Мать [мальчика] осталась [в больнице]. Операция прошла успешно", — рассказал он.