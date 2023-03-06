Захарова: Молчание Запада по покушению на Малофеева будет означать негласную вовлечённость

Молчание Запада о попытке покушения на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева будет означать негласную вовлечённость США и Европы в поддержку таких преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", — написала дипломат в телеграм-канале.