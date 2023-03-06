Захарова: Молчание Запада по покушению на Малофеева будет означать негласную вовлечённость
Молчание Запада о попытке покушения на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева будет означать негласную вовлечённость США и Европы в поддержку таких преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, ранее ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на российского предпринимателя Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область на прошлой неделе. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль Малофеева.
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