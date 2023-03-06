Вышинский: При попытке покушения на Малофеева СБУ использовала излюбленную схему

При попытке покушения на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева украинские спецслужбы использовали "излюбленную схему". Её ранее применяли для убийства журналистов Павла Шеремета и Дарьи Дугиной.

"История с закладкой — это классическая схема работы СБУ", — рассказал в эфире радио Sputnik исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. — "Напомню, что резонансное убийство журналиста Павла Шеремета прошло примерно по такой же схеме. Схема — стопроцентно отработанная и во многом излюбленная СБУ, потому что кроме основной задачи уничтожить человека она имеет серьёзный психологический эффект".

В подготовке покушения на Малофеева Вышинский увидел попытку СБУ расшатать российское общество изнутри, "чтобы создать атмосферу паники".