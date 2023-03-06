5 имён мужчин, которые становятся реально опасными в гневе

Многие эзотерики, колдуны и ясновидящие — все те люди, работающие с человеческой энергетикой, — неустанно повторяют одно и то же: имя способно повлиять как на судьбу, так и на характер. Одни наделяют мужчину слишком уж мягкими чертами, превращая в нытика, а другие пророчат проблемы с деньгами под старость. А вот парней, кого назвали следующими именами, лучше не злить, потому что они становятся в гневе по-настоящему опасными.

Мужское имя Марат

У мужчин с какими именами тяжёлый характер. Фото © Freepik

На первый взгляд мужчина покажется приветливым, общительным и даже немного добродушным. Только вот на самом деле Марат — та ещё тёмная лошадка. Можно сказать, у человека с этим именем две личности, которые сменяют друг друга. Стоит ему по-настоящему разозлиться, как из милого и приветливого парня он превращается в настоящего тирана. Марат запросто перейдёт к рукоприкладству, если поймёт, что его аргументы или не работают, или не были услышаны. С мужчинами, кого так назвали, дамам стоит быть особенно осторожными.

Александр

Обладатель имени Александр зачастую наделён такими качествами, как упорство, целеустремлённость, обаятельность, практичность и принципиальность. Отчасти именно твёрдость духа помогает мужчине добиваться своего в бизнесе и на работе. Конкуренты не просто так его боятся, а коллеги уважают и не ставят под сомнение слово грозного руководителя. Только вот вспыльчивость, которая присуща большинству носителей имени Александр, совсем не помогает кавалеру строить романтические отношения. Жестокость и злоба, проявляющиеся в минуты гнева, отпугивают прекрасных дам.

Мужчина по имени Игорь

Мужчина по имени Игорь становится непредсказуемым в гневе. Фото © Freepik

Обладатели имени Игорь — личности интересные. Они достаточно харизматичные, трудолюбивые и оптимистичные. Нет такой задачи, с которой те не справились бы. Но есть одна очень негативная сторона характера мужчин с этим именем. Порой эмоции берут над ними верх. В моменты отчаянья, сильной досады или плохого настроения Игорь может превратить в ад жизнь всех окружающих его людей. Чтобы он не страдал один, как говорится.

Филипп

С одной стороны, мужчина по имени Филипп может вести себя остаточно снисходительно по отношению к другим. Он знает, что всегда прав. И неважно, какого мнения окружающие. С другой, попытаться с ним поспорить — значит, испортить отношение и развязать скандал. С пеной у рта Филипп будет отстаивать себя, даже если поймёт в процессе, что правда не на его стороне. Гордость не позволит отступиться. А такая позиция очень опасна для оппонента, ведь взбешённый мужчина может сделать что угодно, лишь бы его признали королём ситуации.

Мужское имя Геннадий

Мужчин с какими именами лучше не злить нарочно. Фото © Freepik