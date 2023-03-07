Решение украинцев не отменять выходной 8 Марта объяснили ушедшей в корни традицией
Политолог Мартынов объяснил традицией нежелание украинцев отменять выходной день 8 Марта
Жители Украины не поддержали отмену выходного дня в Международный женский день, несмотря на пропаганду и "промывку мозгов" со стороны властей. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Лайфом отметил, что традиция праздновать 8 Марта ушла глубоко в корни.
По его словам, у "подавляющего большинства людей в нашем социокультурном пространстве" этот праздник ассоциируется с любовью, миром, уважением к женщине.
"Как бы кто ни воспринимал это по-другому или как бы кто ни пытался эту ткань социокультурного пространства разорвать на куски, уничтожить, сжечь, растоптать, но она есть, и от этого никуда не уйти ни на Украине, ни у нас в России, ни на всём постсоветском пространстве, где 8 Марта отмечают и поздравляют женщин. Это одна из каких-то таких фундаментальных вещей, как Новый год отмечают 1 января, а День Победы — 9 мая", — поведал Мартынов.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины выступили против отмены выходного дня 8 Марта, теперь депутаты Рады требуют переименовать этот день. Законопроект о переименовании Международного женского дня в Международный день защиты прав женщин внесён в парламент. Лайф также писал, что в феврале депутаты Рады выступили с инициативой отменить три советских праздника: 8 Марта, День труда и День Победы. После этого в Госдуме предрекли разочарование украинок в случае отмены Международного женского дня, а также предложили учредить День избавления от наркозависимости.
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