Решение украинцев не отменять выходной 8 Марта объяснили ушедшей в корни традицией

"Как бы кто ни воспринимал это по-другому или как бы кто ни пытался эту ткань социокультурного пространства разорвать на куски, уничтожить, сжечь, растоптать, но она есть, и от этого никуда не уйти ни на Украине, ни у нас в России, ни на всём постсоветском пространстве, где 8 Марта отмечают и поздравляют женщин. Это одна из каких-то таких фундаментальных вещей, как Новый год отмечают 1 января, а День Победы — 9 мая", — поведал Мартынов.