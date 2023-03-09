В Госдепе резко отреагировали на подозрения, что США подорвали "Северные потоки"

В США считают подозрения в их причастности к подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" смехотворными. Такую позицию изложил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также указал на то, что Германия, Дания, Швеция проводят расследование, и призвал ждать результатов.

"Они сообщат о выводах, к которым придут в ходе расследований. Мы просто не станем забегать вперёд, говоря о том, что они выяснят", — сказал Прайс.

Его попросили прокомментировать статью газеты The New York Times, в которой утверждается, что диверсии могли быть делом рук проукраинской группировки. Прайс сказал, что ничего не отвергает, не допускает и не исключает. Руководитель пресс-службы Госдепа добавил, что американская администрация не подтверждает и не комментирует информацию из этих публикаций.