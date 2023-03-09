В Госдепе резко отреагировали на подозрения, что США подорвали "Северные потоки"
Госдеп счёл смехотворными подозрения США в причастности к подрыву "Северных потоков"
В США считают подозрения в их причастности к подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" смехотворными. Такую позицию изложил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также указал на то, что Германия, Дания, Швеция проводят расследование, и призвал ждать результатов.
"Они сообщат о выводах, к которым придут в ходе расследований. Мы просто не станем забегать вперёд, говоря о том, что они выяснят", — сказал Прайс.
Его попросили прокомментировать статью газеты The New York Times, в которой утверждается, что диверсии могли быть делом рук проукраинской группировки. Прайс сказал, что ничего не отвергает, не допускает и не исключает. Руководитель пресс-службы Госдепа добавил, что американская администрация не подтверждает и не комментирует информацию из этих публикаций.
"Сообщения о том, что Правительство США имеет какое-либо отношение к подводным взрывам на трубопроводах "Северный поток", являются смехотворными", — добавил Прайс.
Напомним, газета The New York Times сообщала, что эта группировка якобы действовала без ведома украинского лидера Владимира Зеленского. В Киеве, в свою очередь, открестились от причастности к произошедшему. А британская газета The Times написала, что западные спецслужбы давно знали об украинском следе в этом ЧП. В МИД РФ решили, что Запад занялся формированием нужной ему повестки.
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