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9 марта, 03:08

В Тбилиси от митингующих пришлось спасать экспозицию Национального музея

<p>Опустевший зал экспозиции в Национальном музее Грузии. Фото © museum.ge</p>

Опустевший зал экспозиции в Национальном музее Грузии. Фото © museum.ge

В Тбилиси участники митинга на проспекте Руставели ворвались в здание Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе, выломав двери. Об этом сообщает Национальный музей Грузии. В связи с этим часть экспонатов пришлось эвакуировать в хранилища. Демонстранты заняли первый этаж выставочного зала галереи, в котором находилась постоянная выставка художника Нико Пиросмани.

Экспонаты не пострадали, демонстрантов вывели из выставочного зала. На месте событий присутствовали первый заместитель министра культуры Каха Сихарулидзе и исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Ника Ахалбедашвили.

"В связи с тем, что дверь данного помещения галереи была повреждена, принято решение о временном перемещении картин Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамона-Эристави и других экспонатов на складские и охраняемые выставочные площади", — сказано в заявлении Нацмузея.

В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом

В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом

Напомним, что после одобренного грузинскими депутатами в первом чтении законопроекта об иностранных агентах, граждане страны организовали митинг у здания парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. Америка пригрозила Грузии санкциями. В первый день акцию протеста разогнали, но уже 8 марта она продолжилась. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем пошли на штурм парламента. Их попытки войти в здание заканчиваются провалом вторую ночью подряд.

Анатолий Симоненко
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