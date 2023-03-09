В Тбилиси от митингующих пришлось спасать экспозицию Национального музея

В Тбилиси участники митинга на проспекте Руставели ворвались в здание Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе, выломав двери. Об этом сообщает Национальный музей Грузии. В связи с этим часть экспонатов пришлось эвакуировать в хранилища. Демонстранты заняли первый этаж выставочного зала галереи, в котором находилась постоянная выставка художника Нико Пиросмани.

Экспонаты не пострадали, демонстрантов вывели из выставочного зала. На месте событий присутствовали первый заместитель министра культуры Каха Сихарулидзе и исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Ника Ахалбедашвили.