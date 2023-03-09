В Кремле призвали россиян в Грузии к осторожности на фоне беспорядков
Песков: Находящимся в Грузии россиянам важно воздержаться от пребывания в местах беспорядков
Находящимся в Грузии гражданам РФ следует избегать мест проведения акций протеста и беспорядков и проявлять осторожность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что уличные беспорядки имеют место. Очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки. В остальном мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела, мы не имеем к ним никакого отношения", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Лайф писал о том, что в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. В результате за два дня полиция задержала 133 человека. Позднее правящая партия Грузии отозвала из парламента законопроект об иноагентах.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE