В Кремле призвали россиян в Грузии к осторожности на фоне беспорядков

"Очевидно, что уличные беспорядки имеют место. Очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки. В остальном мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела, мы не имеем к ним никакого отношения", — подчеркнул представитель Кремля.