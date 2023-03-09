Генсек ООН призвал все стороны в Грузии избегать эскалации

За ситуацией в Грузии, где проходят митинги против законопроекта об иноагентах, пристально следят в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал все стороны избегать роста напряжённости. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <...> избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости. Генеральный секретарь подчёркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества", — сказал Хак.