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9 марта, 03:30

Генсек ООН призвал все стороны в Грузии избегать эскалации

За ситуацией в Грузии, где проходят митинги против законопроекта об иноагентах, пристально следят в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал все стороны избегать роста напряжённости. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <...> избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости. Генеральный секретарь подчёркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества", — сказал Хак.

Он добавил, что Гутерриш вновь обратил внимание на право людей на мирный протест.

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Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, поддержала действия протестующих. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем уже повторно пошли на штурм парламента, однако попытка вновь провалилась.

Обложка ©

UN Photo / Evan Schneider

Арина Родионова
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