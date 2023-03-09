В Кремле заявили, что РФ не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах
Россия не имеет никакого отношения к законопроекту об иноагентах, который обсуждали власти Грузии, а сама инициатива была сильно похожа на закон, который действует в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ничего там Кремлём не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чём", — заявил Песков.
Песков напомнил, что один из вариантов грузинского законопроекта был сильно похож на аналогичный закон, действующий с прошлого века в США. Другой был более мягким, однако ни к какому из вариантов Москва отношения не имеет.
Ранее Лайф писал о том, что в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. В результате за два дня полиция задержала 133 человека. Позднее правящая партия Грузии отозвала из парламента законопроект об иноагентах.
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