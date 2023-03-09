В Кремле заявили, что РФ не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах

Россия не имеет никакого отношения к законопроекту об иноагентах, который обсуждали власти Грузии, а сама инициатива была сильно похожа на закон, который действует в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего там Кремлём не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чём", — заявил Песков.