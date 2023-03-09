Правящая партия Грузии намерена специально провалить голосование по закону об иноагентах
Депутаты правящей партии Грузии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" специально провалят на голосовании во втором чтении законопроект об иностранных агентах, из-за которого начались массовые протесты. Такой формальный нюанс необходим, чтобы прекратить рассмотрение документа, сообщил журналистам исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.
"Согласно регламенту Парламента Грузии, мы вынесем законопроект [об иноагентах] на второе слушание, на котором его провалим. <…> Провал окончательно решит этот вопрос", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал о том, что 6 марта в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорваться в парламент, но их оттеснили и разогнали. Протесты длились двое суток, а 9 марта стало известно, что правящая партия Грузии всё-таки отозвала из парламента законопроект об иноагентах.
Twitter / medeaivan