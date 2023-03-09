Правящая партия Грузии намерена специально провалить голосование по закону об иноагентах

Депутаты правящей партии Грузии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" специально провалят на голосовании во втором чтении законопроект об иностранных агентах, из-за которого начались массовые протесты. Такой формальный нюанс необходим, чтобы прекратить рассмотрение документа, сообщил журналистам исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.

"Согласно регламенту Парламента Грузии, мы вынесем законопроект [об иноагентах] на второе слушание, на котором его провалим. <…> Провал окончательно решит этот вопрос", — сказал он в ходе брифинга.