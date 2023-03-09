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9 марта, 16:49

В Минэкономразвития РФ призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию

Россиян призвали воздержаться от поездок в Грузию на фоне массовых протестов, возникших в стране из-за законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — говорится в сообщении.

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Напомним, 6 марта в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорваться в Парламент, но их оттеснили и разогнали. Протесты длились двое суток, а 9 марта стало известно, что правящая партия Грузии всё-таки отозвала из Парламента законопроект об иноагентах.

Обложка ©

Getty Images / Daro Sulakauri

Наталья Исакова
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