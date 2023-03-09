В Минэкономразвития РФ призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию
Россиян призвали воздержаться от поездок в Грузию на фоне массовых протестов, возникших в стране из-за законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — говорится в сообщении.
Напомним, 6 марта в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорваться в Парламент, но их оттеснили и разогнали. Протесты длились двое суток, а 9 марта стало известно, что правящая партия Грузии всё-таки отозвала из Парламента законопроект об иноагентах.
Getty Images / Daro Sulakauri