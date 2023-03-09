МВД Грузии: Задержанные за административные нарушения протестующие освобождены
Министерство внутренних дел Грузии заявило об освобождении участников акций протеста у парламента в Тбилиси, которых задержали за административные нарушения. Об этом ведомство сообщило на сайте.
"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в ходе акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены", — сказано в заявлении.
По данным МВД, некоторые задержанные предстали перед судом, а остальные освобождены после истечения срока пребывания в СИЗО. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, подлежащих уголовному наказанию за насилие против сотрудников полиции.
Лайф напоминает, что 6 марта в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорваться в парламент, но их оттеснили и разогнали. Протесты длились двое суток, а 9 марта стало известно, что правящая партия Грузии всё-таки отозвала из парламента законопроект об иноагентах.
ТАСС / AP / Zurab Tsertsvadze