МВД Грузии: Задержанные за административные нарушения протестующие освобождены

Министерство внутренних дел Грузии заявило об освобождении участников акций протеста у парламента в Тбилиси, которых задержали за административные нарушения. Об этом ведомство сообщило на сайте.

"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в ходе акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены", — сказано в заявлении.