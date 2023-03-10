Обозревателю КП Владимиру Ворсобину запретили въезд в Грузию
Политическому обозревателю "Комсомольской правды" Владимиру Ворсобину закрыли въезд в Грузию. Журналиста продержали на пограничном пункте пропуска полчаса.
Обычно процедура занимает буквально несколько минут. После необычного ожидания к Ворсобину подошёл грузинский офицер и объявил о запрете. Причину такого решения он называть не стал, но добавил: "У нас теперь часто вот так заворачивают".
Ворсобин признался, что подобное случается с ним впервые. Даже во время событий 2008 года грузинские пограничники приняли его, хоть и отпускали едкие замечания.
"Есть в этом что-то несистемное, истерическое — запретить, не пускать, аннулировать… Плохой признак. Так бывает, когда теряют контроль над ситуацией и выбирают самый простой, ошибочный путь", — высказался Ворсобин в беседе с kp.ru.
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Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Проект приняли в первом чтении, но после новой волны беспорядков и попытки митингующих прорваться в Парламент Грузии документ отклонили.
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