Обозревателю КП Владимиру Ворсобину запретили въезд в Грузию

Политическому обозревателю "Комсомольской правды" Владимиру Ворсобину закрыли въезд в Грузию. Журналиста продержали на пограничном пункте пропуска полчаса.

Обычно процедура занимает буквально несколько минут. После необычного ожидания к Ворсобину подошёл грузинский офицер и объявил о запрете. Причину такого решения он называть не стал, но добавил: "У нас теперь часто вот так заворачивают".

Ворсобин признался, что подобное случается с ним впервые. Даже во время событий 2008 года грузинские пограничники приняли его, хоть и отпускали едкие замечания.