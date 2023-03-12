Министр обороны Турции выразил уверенность в продлении зерновой сделки

Зерновая сделка, по всей вероятности, после 18 марта будет продлена, ведь все её участники демонстрируют позитивный подход. Такое мнение высказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Anadolu.

"Обе стороны сделки демонстрируют позитивный подход. Верим, что этот процесс завершится положительно. Мы убеждены, что после 18 марта сделка будет продлена", — считает он.