Министр обороны Турции выразил уверенность в продлении зерновой сделки
Зерновая сделка, по всей вероятности, после 18 марта будет продлена, ведь все её участники демонстрируют позитивный подход. Такое мнение высказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Anadolu.
"Обе стороны сделки демонстрируют позитивный подход. Верим, что этот процесс завершится положительно. Мы убеждены, что после 18 марта сделка будет продлена", — считает он.
Также он рассказал, что присутствуют некоторые сложности в реализации договорённостей, но и российская сторона, и украинская, и ООН работают вместе. По его словам, и Россия, и Украина высказывают мнение, что надо продолжать данную работу.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, а в ноябре продлена до 18 марта 2023-го. Москва не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам. Недавно стало известно, что Украина попросила Турцию и ООН добиться очередного продления договорённостей, над чем уже работают в Анкаре.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency