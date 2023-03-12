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12 марта, 15:26

Молдавская оппозиция выдвинула правительству ультиматум

Молдавская оппозиция потребовала от правительства оплатить счета за газ, отопление и свет

<p>Задержание полицией участника митинга в Кишинёве. Обложка © <a href="https://t.me/kishinev24/2442" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Кишинёв 24"</p>

Задержание полицией участника митинга в Кишинёве. Обложка © Telegram / "Кишинёв 24"

Молдавская оппозиция в ходе многотысячного митинга в Кишинёве выдвинула правительству ультиматум с требованием оплатить счета населения за газ, отопление и электроэнергию. Его зачитала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

"Просим власти страны оплатить всем гражданам фактуры за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Ждём ответа режима в течение 24 часов. Если до 13:00 понедельника правительство не ответит на наше требование, то мы оставляем за собой право принять все необходимые меры, чтобы заставить правительство выполнить волю народа", сказала она.

После этого Таубер объявила о завершении митинга и направилась в здание правительства, где передала властям резолюцию.

Многотысячный митинг оппозиции в Кишинёве сняли с дрона

Многотысячный митинг оппозиции в Кишинёве сняли с дрона

Напомним, молдавская оппозиция обвиняет власти в экономическом кризисе. Так, лидер партии "Шор" Илан Шор считает, что сегодня его сограждане "живут хуже, чем когда-либо", а бывший президент Игорь Додон указал на рекордный скачок госдолга республики всего за два года правления Майи Санду. В ответ на это политик выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам, а в феврале и вовсе нашла российский след в народных волнениях.

Матвей Константинов
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