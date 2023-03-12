Молдавская оппозиция выдвинула правительству ультиматум

Молдавская оппозиция в ходе многотысячного митинга в Кишинёве выдвинула правительству ультиматум с требованием оплатить счета населения за газ, отопление и электроэнергию. Его зачитала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

"Просим власти страны оплатить всем гражданам фактуры за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Ждём ответа режима в течение 24 часов. Если до 13:00 понедельника правительство не ответит на наше требование, то мы оставляем за собой право принять все необходимые меры, чтобы заставить правительство выполнить волю народа", — сказала она.