Молдавская оппозиция выдвинула правительству ультиматум
Молдавская оппозиция потребовала от правительства оплатить счета за газ, отопление и свет
Задержание полицией участника митинга в Кишинёве. Обложка © Telegram / "Кишинёв 24"
Молдавская оппозиция в ходе многотысячного митинга в Кишинёве выдвинула правительству ультиматум с требованием оплатить счета населения за газ, отопление и электроэнергию. Его зачитала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
"Просим власти страны оплатить всем гражданам фактуры за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Ждём ответа режима в течение 24 часов. Если до 13:00 понедельника правительство не ответит на наше требование, то мы оставляем за собой право принять все необходимые меры, чтобы заставить правительство выполнить волю народа", — сказала она.
После этого Таубер объявила о завершении митинга и направилась в здание правительства, где передала властям резолюцию.
Напомним, молдавская оппозиция обвиняет власти в экономическом кризисе. Так, лидер партии "Шор" Илан Шор считает, что сегодня его сограждане "живут хуже, чем когда-либо", а бывший президент Игорь Додон указал на рекордный скачок госдолга республики всего за два года правления Майи Санду. В ответ на это политик выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам, а в феврале и вовсе нашла российский след в народных волнениях.