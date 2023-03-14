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14 марта, 15:50

В Wildberries опровергли сообщения о грядущей забастовке пунктов выдачи заказов

Пресс-служба компании Wildberries заявила, что информация о завтрашней забастовке пунктов выдачи заказов якобы не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

"Информация о закрытии пунктов выдачи, и уж тем более о забастовках, не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме", — сказал представитель компании.

Владельцы пунктов выдачи Wildberries вынуждены штопать и чистить вещи из-за огромных штрафов

Владельцы пунктов выдачи Wildberries вынуждены штопать и чистить вещи из-за огромных штрафов

Несмотря на то что маркетплейс не хочет верить в грядущую забастовку, владельцы ПВЗ намерены её устроить. Ранее SHOT со ссылкой на организаторов акции протеста сообщил, что по всей России может закрыться около половины пунктов выдачи — семь тысяч из 14 тысяч. Причиной недовольства предпринимателей стали новые правила маркетплейса, которые предусматривают необоснованные штрафы.

Как сообщал Лайф, сегодня, 14 марта, владельцы пунктов выдачи устроили акцию протеста в офисе маркетплейса и потребовали от Wildberries отменить удержания за возвраты и брак. В ситуацию даже пришлось вмешаться полиции, после приезда которой руководство компании всё же согласилось выслушать протестующих, но лишь в формате онлайн. Тем временем владельцы ПВЗ написали на Wildberries десять заявлений в правоохранительные органы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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