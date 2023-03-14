В Wildberries опровергли сообщения о грядущей забастовке пунктов выдачи заказов

"Информация о закрытии пунктов выдачи, и уж тем более о забастовках, не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме", — сказал представитель компании.

Несмотря на то что маркетплейс не хочет верить в грядущую забастовку, владельцы ПВЗ намерены её устроить. Ранее SHOT со ссылкой на организаторов акции протеста сообщил, что по всей России может закрыться около половины пунктов выдачи — семь тысяч из 14 тысяч. Причиной недовольства предпринимателей стали новые правила маркетплейса, которые предусматривают необоснованные штрафы.