Захарова указала на лицемерие Запада по зерновой сделке
Захарова заявила, что заявления Запада об отношении России к зерновой сделке лицемерны
Заявления, озвученные Соединёнными Штатами и представительствами ЕС в Москве касательно позиции РФ по продлению зерновой сделки после 18 марта, лицемерны и искажают факты. Такой комментарий дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что американская администрация не согласна с тем, что исключения из западных санкций против России, которые касаются экспорта продовольствия и удобрений из страны, не работают.
"Прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов", — отметила Захарова.
Дипломат добавила, что для Штатов и ЕС принятое в Москве решение о продлении зерновой сделки после 18 марта на 60 дней — это своего рода "холодный душ".
Ранее Лайф рассказывал о том, что зерновую сделку продлили ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Впервые же это соглашение подписали 22 июля 2022 года. Позже оно было продлено до 18 марта 2023 года. Россия не раз говорила о задержке передачи российских удобрений беднейшим странам, подчёркивая факт нарушения положения сделки. Кроме того, в России не раз отвечали Украине, которая использовала гумкоридор в военных целях, но при этом обвиняла РФ в неэффективном выполнении договорённостей. В феврале 2023 года ООН выступила за продление зерновой сделки.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур