Захарова указала на лицемерие Запада по зерновой сделке

Заявления, озвученные Соединёнными Штатами и представительствами ЕС в Москве касательно позиции РФ по продлению зерновой сделки после 18 марта, лицемерны и искажают факты. Такой комментарий дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что американская администрация не согласна с тем, что исключения из западных санкций против России, которые касаются экспорта продовольствия и удобрений из страны, не работают.

"Прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов", — отметила Захарова.