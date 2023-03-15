Песков назвал исчерпывающим заявление МО РФ по ситуации с беспилотником США над Чёрным морем

Комментарий Министерства обороны РФ по ситуации с падением американского беспилотника в Чёрное море исчерпывающий, Кремлю нечего добавить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. [Были] описаны обстоятельства произошедшего инцидента", — сказал представитель Кремля.