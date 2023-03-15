Песков назвал исчерпывающим заявление МО РФ по ситуации с беспилотником США над Чёрным морем
Комментарий Министерства обороны РФ по ситуации с падением американского беспилотника в Чёрное море исчерпывающий, Кремлю нечего добавить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. [Были] описаны обстоятельства произошедшего инцидента", — сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне, 14 марта, в США заявили, что их дрон упал в Чёрное море, а виноваты в этом якобы российские истребители. В Минобороны РФ указали, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию России". Также Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Предварительно, на беспилотнике не было вооружения.
Getty Images / Sefa Karacan