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15 марта, 10:51

Песков назвал исчерпывающим заявление МО РФ по ситуации с беспилотником США над Чёрным морем

Комментарий Министерства обороны РФ по ситуации с падением американского беспилотника в Чёрное море исчерпывающий, Кремлю нечего добавить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. [Были] описаны обстоятельства произошедшего инцидента", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, накануне, 14 марта, в США заявили, что их дрон упал в Чёрное море, а виноваты в этом якобы российские истребители. В Минобороны РФ указали, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдеп США, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию России". Также Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Предварительно, на беспилотнике не было вооружения.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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