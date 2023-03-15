Лавров: За любыми ситуациями, провоцирующими столкновение двух держав, скрываются риски
За любыми ситуациями, провоцирующими столкновение двух держав, скрываются серьёзные риски. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для глобальной безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьёзные риски. [США] этого не могут не понимать", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Лайф напоминает: 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Однако секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что Россия намерена сделать это.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ