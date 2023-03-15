Лавров: За любыми ситуациями, провоцирующими столкновение двух держав, скрываются риски

За любыми ситуациями, провоцирующими столкновение двух держав, скрываются серьёзные риски. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для глобальной безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьёзные риски. [США] этого не могут не понимать", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".