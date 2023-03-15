Лавров: США игнорируют ограничение полётов в районах Чёрного моря после начала СВО

США игнорируют факт, что некоторые районы у побережья Чёрного моря имеют ограничения для полётов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"[США] игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Чёрного моря, прилегающие к берегу в определённых местах, как районы, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".