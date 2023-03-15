Лавров: США игнорируют ограничение полётов в районах Чёрного моря после начала СВО
США игнорируют факт, что некоторые районы у побережья Чёрного моря имеют ограничения для полётов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"[США] игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Чёрного моря, прилегающие к берегу в определённых местах, как районы, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Министр добавил, что Вашингтон постоянно пытается искать провокации для усиления конфронтации.
Лайф напоминает: 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Однако секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что Россия намерена сделать это.