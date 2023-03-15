Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны США Остином

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в телеграм-канале.

"15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина", — говорится в сообщении.