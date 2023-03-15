Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны США Остином
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в телеграм-канале.
"15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина", — говорится в сообщении.
Тема диалога не раскрывается, однако, вероятно, речь шла о беспилотнике США, упавшем в Чёрное море.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.
ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / AP / Andrew Harnik