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15 марта, 20:09

Глава Пентагона выступил с заявлением после разговора с Шойгу

Глава Пентагона: США продолжат летать в международном воздушном пространстве

Американская военная авиация не прекратит полёты в международном воздушном пространстве. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я только что закончил телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право", — сообщил Остин.

Он также отметил, что американский беспилотник совершал обычные операции в международном воздушном пространстве. А произошедший с ним эпизод Остин счёл частью общей модели "агрессивных и небезопасных действий" со стороны России. Глава Пентагона не стал рассказывать, о чём именно беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что Штаты серьёзно относятся к риску эскалации вокруг Украины.

"Я не буду говорить за министра Шойгу. Не вдаваясь в детали, могу вновь подчеркнуть, что Соединённые Штаты продолжат операции везде, где позволяет международное право. При этом мы очень серьёзно относимся к риску возможной эскалации. Именно поэтому я считаю, что важно сохранять каналы связи открытыми", — заявил Остин.

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Напомним, что во вторник Штаты сообщили, что американский дрон упал в Чёрное море. По версии США, истребитель Су-27 будто бы задел пропеллер беспилотника. В российском Минобороны же пояснили, что MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдеп США, где отверг инсинуации американской стороны и обозначил позицию РФ. Кроме того, Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Известно, что на беспилотнике не было вооружения.

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Wikipedia / Leslie Pratt

Анатолий Симоненко
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