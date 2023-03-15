Глава Пентагона выступил с заявлением после разговора с Шойгу

Американская военная авиация не прекратит полёты в международном воздушном пространстве. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я только что закончил телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право", — сообщил Остин.

Он также отметил, что американский беспилотник совершал обычные операции в международном воздушном пространстве. А произошедший с ним эпизод Остин счёл частью общей модели "агрессивных и небезопасных действий" со стороны России. Глава Пентагона не стал рассказывать, о чём именно беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что Штаты серьёзно относятся к риску эскалации вокруг Украины.