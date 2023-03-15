Глава Пентагона выступил с заявлением после разговора с Шойгу
Глава Пентагона: США продолжат летать в международном воздушном пространстве
Американская военная авиация не прекратит полёты в международном воздушном пространстве. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
"Я только что закончил телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право", — сообщил Остин.
Он также отметил, что американский беспилотник совершал обычные операции в международном воздушном пространстве. А произошедший с ним эпизод Остин счёл частью общей модели "агрессивных и небезопасных действий" со стороны России. Глава Пентагона не стал рассказывать, о чём именно беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что Штаты серьёзно относятся к риску эскалации вокруг Украины.
"Я не буду говорить за министра Шойгу. Не вдаваясь в детали, могу вновь подчеркнуть, что Соединённые Штаты продолжат операции везде, где позволяет международное право. При этом мы очень серьёзно относимся к риску возможной эскалации. Именно поэтому я считаю, что важно сохранять каналы связи открытыми", — заявил Остин.
Последний полёт "Жнеца": Почему США устроили истерику из-за крушения беспилотника MQ-9 в Чёрном море
Напомним, что во вторник Штаты сообщили, что американский дрон упал в Чёрное море. По версии США, истребитель Су-27 будто бы задел пропеллер беспилотника. В российском Минобороны же пояснили, что MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдеп США, где отверг инсинуации американской стороны и обозначил позицию РФ. Кроме того, Антонов назвал провокацией появление беспилотника США над Чёрным морем. Известно, что на беспилотнике не было вооружения.
Wikipedia / Leslie Pratt