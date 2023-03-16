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16 марта, 12:15

Мантуров назвал вероятного нового владельца завода Toyota в Петербурге

Мантуров: Завод Toyota в Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ"

Завод японского автоконцерна Toyota в Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", заявил журналистам министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", — сказал глава министерства в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Мантуров рассказал о судьбе заводов Mercedes и Toyota

Мантуров рассказал о судьбе заводов Mercedes и Toyota

Напомним, о приостановке производства на концерне Toyota из-за невозможности поставок необходимых комплектующих стало известно ещё в марте прошлого года. При этом уточнялось, что Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России. В сентябре было объявлено о закрытии сборочной площадки в Санкт-Петербурге, а в декабре Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Северной столице.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Николь Вербер
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