Мантуров назвал вероятного нового владельца завода Toyota в Петербурге
Мантуров: Завод Toyota в Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ"
Завод японского автоконцерна Toyota в Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", заявил журналистам министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", — сказал глава министерства в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Напомним, о приостановке производства на концерне Toyota из-за невозможности поставок необходимых комплектующих стало известно ещё в марте прошлого года. При этом уточнялось, что Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России. В сентябре было объявлено о закрытии сборочной площадки в Санкт-Петербурге, а в декабре Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Северной столице.
ТАСС / Александр Демьянчук