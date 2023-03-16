У матери-сыроедки погибшего в Сочи ребёнка нашли долги на полмиллиона

Мать умершего в Сочи от истощения маленького мальчика на протяжении нескольких лет набирала долги, пишет kp.ru со ссылкой на открытые данные.

На сегодняшний день за женщиной числится 11 исполнительных производств на общую сумму в 463 тысячи рублей. Первое из них было открыто в 2020 году. Причём Оксана их, судя по всему, погашать не собирается.