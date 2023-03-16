У матери-сыроедки погибшего в Сочи ребёнка нашли долги на полмиллиона
Допрос матери погибшего в Сочи ребёнка. Обложка © t.me / Следком
Мать умершего в Сочи от истощения маленького мальчика на протяжении нескольких лет набирала долги, пишет kp.ru со ссылкой на открытые данные.
На сегодняшний день за женщиной числится 11 исполнительных производств на общую сумму в 463 тысячи рублей. Первое из них было открыто в 2020 году. Причём Оксана их, судя по всему, погашать не собирается.
Напомним, резонансная трагедия произошла 14 марта, когда стало известно, что грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи от истощения и пневмонии. Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали. Выяснилось, что блогер не давал жене полноценно питаться во время беременности, поэтому она тайком ела у соседей. Сейчас Оксана под домашним арестом. Максим сам принимал роды, так как не доверяет врачам.